Аленина (Солонникова) Валентина Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.11.1931
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1931
Рождение ребёнка
05.12.1952
Сын: Аленин Александр Борисович
Отец ребёнка: Аленин Борис
Рождение ребёнка
22.07.1958
Дочь: Поленова Галина Борисовна
Отец ребёнка: Аленин Борис
Рождение ребёнка
01.05.1961
Дочь: Ганичева Вера Борисовна
Отец ребёнка: Аленин Борис
Работа или профессия
Неизвестно