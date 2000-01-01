Аленина (Солонникова) Валентина Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аленина (Солонникова) Валентина Ефимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.11.1931

Пол

Женский

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1931

Отец: Солонников Ефим Никифорович

Мать: Солонникова Пелагея Андреевна

Рождение ребёнка
05.12.1952

Сын: Аленин Александр Борисович

Отец ребёнка: Аленин Борис

Рождение ребёнка
22.07.1958

Дочь: Поленова Галина Борисовна

Отец ребёнка: Аленин Борис

Рождение ребёнка
01.05.1961

Дочь: Ганичева Вера Борисовна

Отец ребёнка: Аленин Борис

Работа или профессия
Неизвестно
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