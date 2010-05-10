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Нефёдов Владимир Ильич

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Место рождения

Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

18.03.1937

Дата смерти

10.05.2010

Пол

Мужской

Отец

1909 г.р.

Мать

1908 г.р.

Жена

1936 г.р.

Дети

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Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1937

Отец: Нефёдов Илья Иванович

Мать: Нефёдова Пелагея Ивановна

Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Работа или профессия
Между 17.08.1953 и 14.09.1955
Раменское, Раменский муниципальный район, Московская область
Токарь 4 разряда | Раменский механический завод "Стальконструкция"
Бракосочетание
28.04.1956

Жена: Нефёдова Александра Егоровна

Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Военная служба
С 20.10.1956 по 20.10.1959
Работа или профессия
С 1956 по 1959
Армия
Водитель автомобилей, шофёр
Работа или профессия
Между 25.03.1960 и 05.11.1960
Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Грузчик | Сосновский Райпромкомбинат
Работа или профессия
Между 05.11.1960 и 01.02.1961
Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Мастер-столяр | Сосновский Райпромкомбинат
Рождение ребёнка
14.01.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Нефёдова Александра Егоровна

Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Работа или профессия
Между 01.02.1961 и 16.11.1962
Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Мастер-столяр 2 разряда | Сосновский Райпромкомбинат
Рождение ребёнка
27.09.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Нефёдова Александра Егоровна

Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Работа или профессия
Между 16.11.1962 и 16.11.1963
Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Столяр 3 разряда | Сосновский Райпромкомбинат
Работа или профессия
Между 16.11.1963 и 20.04.1965
Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Станочник | Сосновский Райпромкомбинат, станочный цех
Работа или профессия
Между 20.04.1965 и 23.04.1965
Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Столяр 3 разряда | Сосновский Райпромкомбинат, сборочный цех
Работа или профессия
Между 28.04.1965 и 17.08.1972
Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Столяр | Сосновский комбинат коммунальных предприятий
Работа или профессия
Между 14.09.1972 и 24.11.1972
Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рабочий | Сосновский раймежколхозстрой, пилорама
Работа или профессия
Между 27.12.1972 и 20.08.1973
Рабочий
Работа или профессия
Между 13.02.1974 и 23.07.1974
Разнорабочий
Работа или профессия
Между 23.09.1974 и 28.04.1975
Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Столяр-станочник 3 разряда | Сосновский райпотребсоюз
Работа или профессия
Между 27.05.1975 и 04.05.1977
Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Плотник-столяр | Сосновский ремстройучасток
Работа или профессия
Между 06.06.1977 и 22.05.1982
Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Плотник | Автогараж Сосновского РПС
Работа или профессия
Между 09.06.1982 и 10.12.1992
Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Столяр 3 разряда | Сосновский РСУ
Работа или профессия
Между 10.12.1992 и 05.10.1993
Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Столяр 4 разряда | Товарищество с ограниченной ответственностью "Прогресс"
Работа или профессия
Между 14.10.1993 и 31.10.1994
Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Столяр 3 разряда | Товарищество с ограниченной ответственностью "Прогресс"
Образование
Неизвестно
Окончил 7 классов
Смерть
10.05.2010
Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
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