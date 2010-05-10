Нефёдов Владимир Ильич
Место рождения
Дата рождения18.03.1937
Дата смерти10.05.2010
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1937
Отец: Нефёдов Илья Иванович
Работа или профессия
Между 17.08.1953 и 14.09.1955
Раменское, Раменский муниципальный район, Московская область
Токарь 4 разряда | Раменский механический завод "Стальконструкция"
Бракосочетание
28.04.1956
Военная служба
С 20.10.1956 по 20.10.1959
Работа или профессия
С 1956 по 1959
Армия
Водитель автомобилей, шофёр
Работа или профессия
Между 25.03.1960 и 05.11.1960
Грузчик | Сосновский Райпромкомбинат
Работа или профессия
Между 05.11.1960 и 01.02.1961
Мастер-столяр | Сосновский Райпромкомбинат
Рождение ребёнка
14.01.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Нефёдова Александра Егоровна
Работа или профессия
Между 01.02.1961 и 16.11.1962
Мастер-столяр 2 разряда | Сосновский Райпромкомбинат
Рождение ребёнка
27.09.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Нефёдова Александра Егоровна
Работа или профессия
Между 16.11.1962 и 16.11.1963
Столяр 3 разряда | Сосновский Райпромкомбинат
Работа или профессия
Между 16.11.1963 и 20.04.1965
Станочник | Сосновский Райпромкомбинат, станочный цех
Работа или профессия
Между 20.04.1965 и 23.04.1965
Столяр 3 разряда | Сосновский Райпромкомбинат, сборочный цех
Работа или профессия
Между 28.04.1965 и 17.08.1972
Столяр | Сосновский комбинат коммунальных предприятий
Работа или профессия
Между 14.09.1972 и 24.11.1972
Рабочий | Сосновский раймежколхозстрой, пилорама
Работа или профессия
Между 27.12.1972 и 20.08.1973
Рабочий
Работа или профессия
Между 13.02.1974 и 23.07.1974
Разнорабочий
Работа или профессия
Между 23.09.1974 и 28.04.1975
Столяр-станочник 3 разряда | Сосновский райпотребсоюз
Работа или профессия
Между 27.05.1975 и 04.05.1977
Плотник-столяр | Сосновский ремстройучасток
Работа или профессия
Между 06.06.1977 и 22.05.1982
Плотник | Автогараж Сосновского РПС
Работа или профессия
Между 09.06.1982 и 10.12.1992
Столяр 3 разряда | Сосновский РСУ
Работа или профессия
Между 10.12.1992 и 05.10.1993
Столяр 4 разряда | Товарищество с ограниченной ответственностью "Прогресс"
Работа или профессия
Между 14.10.1993 и 31.10.1994
Столяр 3 разряда | Товарищество с ограниченной ответственностью "Прогресс"
Образование
Неизвестно
Окончил 7 классов
Смерть
10.05.2010