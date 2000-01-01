Ходырева Мария Висарионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ходырева Мария Висарионовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1842 ст.

Дочь: Агафья Ивановна

Отец ребёнка: Ходырев Иван Никонорович

Рождение ребёнка
31.10.1848 ст.

Сын: Ходырев Федор Иванович

Отец ребёнка: Ходырев Иван Никонорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Марфа Ивановна

Отец ребёнка: Ходырев Иван Никонорович

Смерть
Неизвестно
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