Ходырева Мария Висарионовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1842 ст.
Дочь: Агафья Ивановна
Отец ребёнка: Ходырев Иван Никонорович
Рождение ребёнка
31.10.1848 ст.
Отец ребёнка: Ходырев Иван Никонорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Марфа Ивановна
Отец ребёнка: Ходырев Иван Никонорович
Смерть
Неизвестно