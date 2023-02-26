Хвостиков Антон сын — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХвостиков Антон сын

Хвостиков Антон сын

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1784

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784

Отец: Хвостиков Пётр сын

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1802

Сын: Хвостиков Михаил сын

Мать ребёнка: Хвостикова Меланья дочь

Рождение ребёнка
1805

Сын: Хвостиков Пётр сын

Мать ребёнка: Хвостикова Меланья дочь

Рождение ребёнка
1807

Сын: Хвостиков Иван сын

Мать ребёнка: Хвостикова Меланья дочь

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хвостиков Федот сын

Мать ребёнка: Хвостикова Меланья дочь

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хвостикова Меланья дочь

Место жительства
Неизвестно
Венгеровка, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close