Хвостиков Антон сын
Место рожденияНе указано
Дата рождения1784
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784
Отец: Хвостиков Пётр сын
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1802
Сын: Хвостиков Михаил сын
Мать ребёнка: Хвостикова Меланья дочь
Рождение ребёнка
1805
Сын: Хвостиков Пётр сын
Мать ребёнка: Хвостикова Меланья дочь
Рождение ребёнка
1807
Сын: Хвостиков Иван сын
Мать ребёнка: Хвостикова Меланья дочь
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хвостиков Федот сын
Мать ребёнка: Хвостикова Меланья дочь
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Хвостикова Меланья дочь
Место жительства
Неизвестно
Венгеровка, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Смерть
Неизвестно