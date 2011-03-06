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Илюшин Александр Михайлович
Илюшин Александр Михайлович
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Место рождения
Новосибирск
, город Новосибирск, Новосибирская область
Дата рождения
06.03.2011
Пол
Мужской
Отец
Илюшин Михаил Александрович
1983 г.р.
Мать
Илюшина (Власова) Ирина Викторовна
1984 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.2011
Отец:
Илюшин Михаил Александрович
Мать:
Илюшина Ирина Викторовна
Новосибирск
, город Новосибирск, Новосибирская область
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