Илюшин Александр Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Илюшин Александр Михайлович

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Место рождения

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область

Дата рождения

06.03.2011

Пол

Мужской

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.2011

Отец: Илюшин Михаил Александрович

Мать: Илюшина Ирина Викторовна

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
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