Ефремова Пелагея
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1840
Сын: Ефремов Василий Лаврентьевич
Отец ребёнка: Ефремов Лаврентий Семенович
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Фекла Лаврентьевна
Отец ребёнка: Ефремов Лаврентий Семенович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно