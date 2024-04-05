Гейнц Барбара (Варвара) Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гейнц Барбара (Варвара) Георгиевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гейнц Героним Иосифович

Рождение ребёнка
29.04.1912 ст.

Дочь: Гейнц Лидия Геронимовна

Отец ребёнка: Гейнц Героним Иосифович

Новочеркасск, город Новочеркасск, Ростовская область
Смерть
Неизвестно

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