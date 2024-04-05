Гейнц Барбара (Варвара) Георгиевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
29.04.1912 ст.
Дочь: Гейнц Лидия Геронимовна
Отец ребёнка: Гейнц Героним Иосифович
Новочеркасск, город Новочеркасск, Ростовская область
Смерть
Неизвестно