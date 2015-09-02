Захаров Андрей Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.10.1898
Дата смерти18.11.1953
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1898
Рождение ребёнка
1923
Сын: Захаров Александр Андреевич
Мать ребёнка: Захарова Юлия Васильевна
Рождение ребёнка
1927
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Захарова Юлия Васильевна
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Карташова Людмила Андреевна
Мать ребёнка: Захарова Юлия Васильевна
Смерть
18.11.1953