Захаров Андрей Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Захаров Андрей Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.10.1898

Дата смерти

18.11.1953

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1898

Отец: Захаров Алексей Филиппович

Мать: Захарова Ефросинья Федоровна

Рождение ребёнка
1923

Сын: Захаров Александр Андреевич

Мать ребёнка: Захарова Юлия Васильевна

Рождение ребёнка
1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Захарова Юлия Васильевна

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Карташова Людмила Андреевна

Мать ребёнка: Захарова Юлия Васильевна

Смерть
18.11.1953
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