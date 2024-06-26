Абакумова (Епанина) Александра Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абакумова (Епанина) Александра Егоровна

Место рождения

Россия

Дата рождения

1926

Дата смерти

1995

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

1955 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926

Отец: Епанин Егор

Мать: ?

Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Абакумов Павел Павлович

Рождение ребёнка
23.07.1955

Сын: Абакумов Виктор Павлович

Отец ребёнка: Абакумов Павел Павлович

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Смерть
1995
Россия

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