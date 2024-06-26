Абакумова (Епанина) Александра Егоровна
Место рожденияРоссия
Дата рождения1926
Дата смерти1995
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926
Отец: Епанин Егор
Мать: ?
Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Абакумов Павел Павлович
Рождение ребёнка
23.07.1955
Отец ребёнка: Абакумов Павел Павлович
Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Смерть
1995
Россия