Лунева Ксения Тихонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лунева Ксения Тихонова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1798

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1798 г.р.

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1820

Дочь: Анна Павлова

Отец ребёнка: Лунев Павел Антонов

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
1822

Сын: Лунев Михаил Павлов

Отец ребёнка: Лунев Павел Антонов

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лунев Павел Антонов

Смерть
Неизвестно
Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рязанская губ., Егорьевский у., д. Тимшино
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