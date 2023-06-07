Лунева Ксения Тихонова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1798
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1820
Дочь: Анна Павлова
Отец ребёнка: Лунев Павел Антонов
Рождение ребёнка
1822
Сын: Лунев Михаил Павлов
Отец ребёнка: Лунев Павел Антонов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лунев Павел Антонов
Смерть
Неизвестно
Рязанская губ., Егорьевский у., д. Тимшино