Ходырев Макар Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820 ст.
Рождение ребёнка
1838 ст.
Мать ребёнка: Ходырева Евдокия Кириловна
Рождение ребёнка
1839 ст.
Дочь: Василиса Макаровна
Мать ребёнка: Ходырева Евдокия Кириловна
Рождение ребёнка
1846 ст.
Дочь: Фекла Макаровна
Мать ребёнка: Ходырева Евдокия Кириловна
Рождение ребёнка
1849 ст.
Дочь: Татьяна Макаровна
Мать ребёнка: Ходырева Евдокия Кириловна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Бородкинский, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно