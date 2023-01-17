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Ходырев Макар Яковлевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820 ст.

Отец: Ходырев Яков Степанович

Мать: Ходырева Наталья Михайлова

Рождение ребёнка
1838 ст.

Сын: Ходырев Павел Макарович

Мать ребёнка: Ходырева Евдокия Кириловна

Рождение ребёнка
1839 ст.

Дочь: Василиса Макаровна

Мать ребёнка: Ходырева Евдокия Кириловна

Рождение ребёнка
1846 ст.

Дочь: Фекла Макаровна

Мать ребёнка: Ходырева Евдокия Кириловна

Рождение ребёнка
1849 ст.

Дочь: Татьяна Макаровна

Мать ребёнка: Ходырева Евдокия Кириловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ходырева Евдокия Кириловна

Место жительства
Неизвестно
Бородкинский, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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