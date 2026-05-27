Ладомирский ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ
мужской, родился 28.09.1786
умер 24.11.1847
Мать(Княжна Трубецкая) ЕКАТЕРИНА ПЕТРОВНА1744 г.р.
ОтецРимский-Корсаков ИВАН НИКОЛАЕВИЧ24.01.1754 г.р.
Супруги
Дети
Ладомирский ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ1820 г.р.
Ладомирский ПЁТР ВАСИЛЬЕВИЧ1834 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1786
Бракосочетание
1819
Рождение ребёнка
1820
Сын: Ладомирский ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ
Мать ребёнка: Ладомирская (Княжна Гагарина) СОФЬЯ ФЁДОРОВНА
Рождение ребёнка
1834
Сын: Ладомирский ПЁТР ВАСИЛЬЕВИЧ
Мать ребёнка: Ладомирская (Княжна Гагарина) СОФЬЯ ФЁДОРОВНА
Смерть
24.11.1847