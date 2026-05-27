Ладомирский ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ 28.09.1786 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ладомирский ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ

Автор
ИО
ОЛЕЙНИК И.

мужской, родился 28.09.1786

умер 24.11.1847

Мать
(Княжна Трубецкая) ЕКАТЕРИНА ПЕТРОВНА1744 г.р.
Отец
Римский-Корсаков ИВАН НИКОЛАЕВИЧ24.01.1754 г.р.
Супруги
Ладомирская (Княжна Гагарина) СОФЬЯ ФЁДОРОВНА1794 г.р.
Дети
Ладомирский ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ1820 г.р.
Ладомирский ПЁТР ВАСИЛЬЕВИЧ1834 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1786

Отец: Римский-Корсаков ИВАН НИКОЛАЕВИЧ

Мать: (Княжна Трубецкая) ЕКАТЕРИНА ПЕТРОВНА

Бракосочетание
1819

Жена: Ладомирская (Княжна Гагарина) СОФЬЯ ФЁДОРОВНА

Рождение ребёнка
1820

Сын: Ладомирский ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ

Мать ребёнка: Ладомирская (Княжна Гагарина) СОФЬЯ ФЁДОРОВНА

Рождение ребёнка
1834

Сын: Ладомирский ПЁТР ВАСИЛЬЕВИЧ

Мать ребёнка: Ладомирская (Княжна Гагарина) СОФЬЯ ФЁДОРОВНА

Смерть
24.11.1847

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