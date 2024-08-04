Кондрашов Сергей Евгеньевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.09.1956
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.1956
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.06.1979
Мать ребёнка: Кондрашова (Гапонова) Татьяна Николаевна
Рождение ребёнка
18.07.1980
Дочь: Глебова (Кондрашова) Юлия Сергеевна
Мать ребёнка: Кондрашова (Гапонова) Татьяна Николаевна