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Кондрашов Сергей Евгеньевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.09.1956

Пол

Мужской

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.1956

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кондрашова (Гапонова) Татьяна Николаевна

Рождение ребёнка
03.06.1979

Сын: Кондрашов Юрий Сергеевич

Мать ребёнка: Кондрашова (Гапонова) Татьяна Николаевна

Рождение ребёнка
18.07.1980

Дочь: Глебова (Кондрашова) Юлия Сергеевна

Мать ребёнка: Кондрашова (Гапонова) Татьяна Николаевна

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