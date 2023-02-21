Зарипова Юлия Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.11.1968
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1968
Отец: Чернов Владимир Ильич
Рождение ребёнка
18.11.1988
Дочь: Зарипова Регина Руслановна
Отец ребёнка: Зарипов Руслан
Рождение ребёнка
29.11.2003
Дочь: Зарипова Эллина Руслановна
Отец ребёнка: Зарипов Руслан
Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Зарипов Руслан