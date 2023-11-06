Ткач Ксения — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ткач Ксения

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.11.1934

Дочь: Руссу Розалия Данииловна

Отец ребёнка: Ткач Даниил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ткач Тамара Данииловна

Отец ребёнка: Ткач Даниил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ткач Зинаида Данииловна

Отец ребёнка: Ткач Даниил

Смерть
Неизвестно
Рыбница, Административно-территориальные единицы левобережья Днестра
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