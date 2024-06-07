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Усанов Петр Дмитриевич

Место рождения

Изгары, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1889 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889 ст.

Отец: Усанов Дмитрий Андреевич

Мать: Усанова Ефросинья Андреевна

Изгары, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Усанов Александр Петрович

Мать ребёнка: не указана

Изгары, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
06.02.1913 ст.

Жена: Усанова (Лаврентьева) Мария Павловна

Изгары, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
03.07.1916 ст.

Дочь: Усанова Анна Петровна

Мать ребёнка: Усанова (Лаврентьева) Мария Павловна

Изгары, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
04.02.1918 ст.

Дочь: Усанова Агафья Петровна

Мать ребёнка: Усанова (Лаврентьева) Мария Павловна

Изгары, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Работа или профессия
1941
Златоуст, Златоустовский, Челябинская область
Распределение на Златоустовский металлургический завод
Смерть
Неизвестно

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