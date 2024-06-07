Усанов Петр Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения1889 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889 ст.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Усанов Александр Петрович
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
06.02.1913 ст.
Рождение ребёнка
03.07.1916 ст.
Дочь: Усанова Анна Петровна
Мать ребёнка: Усанова (Лаврентьева) Мария Павловна
Рождение ребёнка
04.02.1918 ст.
Дочь: Усанова Агафья Петровна
Мать ребёнка: Усанова (Лаврентьева) Мария Павловна
Работа или профессия
1941
Златоуст, Златоустовский, Челябинская область
Распределение на Златоустовский металлургический завод
Смерть
Неизвестно