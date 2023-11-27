Пузанова (Спиридонова) Екатерина Захаровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1866
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866
Отец: Захар Спиридонович
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Моченова Мария Ивановна
Отец ребёнка: Пузанов Иван Матвеевич
Бракосочетание
15.01.1889
Рождение ребёнка
28.02.1890
Дочь: Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Пузанов Иван Матвеевич
Рождение ребёнка
30.08.1895
Дочь: Анна Ивановна
Отец ребёнка: Пузанов Иван Матвеевич
Рождение ребёнка
08.07.1898
Дочь: Ольга Ивановна
Отец ребёнка: Пузанов Иван Матвеевич
Рождение ребёнка
01.03.1900
Отец ребёнка: Пузанов Иван Матвеевич
Рождение ребёнка
22.10.1905
Отец ребёнка: Пузанов Иван Матвеевич
Рождение ребёнка
15.12.1909
Отец ребёнка: Пузанов Иван Матвеевич
Смерть
Неизвестно