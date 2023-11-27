Пузанова (Спиридонова) Екатерина Захаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пузанова (Спиридонова) Екатерина Захаровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: Захар Спиридонович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1886

Дочь: Моченова Мария Ивановна

Отец ребёнка: Пузанов Иван Матвеевич

Бракосочетание
15.01.1889

Муж: Пузанов Иван Матвеевич

Рождение ребёнка
28.02.1890

Дочь: Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Пузанов Иван Матвеевич

Рождение ребёнка
30.08.1895

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: Пузанов Иван Матвеевич

Рождение ребёнка
08.07.1898

Дочь: Ольга Ивановна

Отец ребёнка: Пузанов Иван Матвеевич

Рождение ребёнка
01.03.1900

Сын: Пузанов Иван Иванович

Отец ребёнка: Пузанов Иван Матвеевич

Рождение ребёнка
22.10.1905

Сын: Пузанов Матвей Иванович

Отец ребёнка: Пузанов Иван Матвеевич

Рождение ребёнка
15.12.1909

Сын: Пузанов Николай Иванович

Отец ребёнка: Пузанов Иван Матвеевич

Смерть
Неизвестно
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