Скрябин Никифор Абрамов
Место рождения
Дата рожденияМежду 1696 и 1704
Дата смерти1729
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1696 и 1704
Отец: Скрябин Абрам (Обрамко) Сидоров
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1727
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1729
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1729