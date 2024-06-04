Скрябин Никифор Абрамов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСкрябин Никифор Абрамов

Скрябин Никифор Абрамов

Место рождения

Пантюхинская, Вятский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Между 1696 и 1704

Дата смерти

1729

Пол

Мужской

Отец

Около 1668 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1696 и 1704

Отец: Скрябин Абрам (Обрамко) Сидоров

Мать: не указана

Пантюхинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Пантюхинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1727

Сын: Скрябин Трофим Никифоров

Мать ребёнка: не указана

Пантюхинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1729

Сын: Скрябин Иван Никифоров

Мать ребёнка: не указана

Пантюхинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
1729
Пантюхинская, Вятский уезд, Вятская губерния

Мы используем куки для улучшения работы сайта.