Пуговкин Игнат Никитич
Место рождения
Дата рождения1709
Дата смертиМежду 1753 и 1779
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1709
Отец: Пуговкин Никита
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1739
Сын: Пуговкин Тимофей Игнатьевич
Мать ребёнка: Пуговкина Анна Никитична
По исповедке 1753 г. - родился в 1741
Рождение ребёнка
1744
Дочь: Дарья Игнатьевна
Мать ребёнка: Пуговкина Анна Никитична
Рождение ребёнка
1752
Дочь: Прасковья Игнатьевна
Мать ребёнка: Пуговкина Анна Никитична
Рождение ребёнка
1753
Дочь: Екатерина Игнатьевна
Мать ребёнка: Пуговкина Анна Никитична
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пуговкина Анна Никитична
Смерть
Между 1753 и 1779