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Пуговкин Игнат Никитич

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Место рождения

Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения

Дата рождения

1709

Дата смерти

Между 1753 и 1779

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1709

Отец: Пуговкин Никита

Мать: не указана

Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
Рождение ребёнка
1739

Сын: Пуговкин Тимофей Игнатьевич

Мать ребёнка: Пуговкина Анна Никитична

Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
По исповедке 1753 г. - родился в 1741
Рождение ребёнка
1744

Дочь: Дарья Игнатьевна

Мать ребёнка: Пуговкина Анна Никитична

Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
Рождение ребёнка
1752

Дочь: Прасковья Игнатьевна

Мать ребёнка: Пуговкина Анна Никитична

Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
Рождение ребёнка
1753

Дочь: Екатерина Игнатьевна

Мать ребёнка: Пуговкина Анна Никитична

Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пуговкина Анна Никитична

Смерть
Между 1753 и 1779
Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
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