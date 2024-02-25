Зинаида Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.07.1898
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
04.05.1920
Отец ребёнка: Соасеп Иван Антонович
Рождение ребёнка
1923
Дочь: Линда Ивановна
Отец ребёнка: Соасеп Иван Антонович
Рождение ребёнка
25.12.1924
Отец ребёнка: Соасеп Иван Антонович
Макинск, Буландынский район, Акмолинская область
Смерть
Неизвестно