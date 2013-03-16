Свинин Дмитрий Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Свинин Дмитрий Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.03.2013

Пол

Мужской

Отец

1985 г.р.

Мать

1981 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.2013

Отец: Свинин Алексей Вячеславович

Мать: Свинина Оксана Петровна

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