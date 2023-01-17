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Бебелин Николай Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1908

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: Бебелин Иван Кузьмич

Мать: Анна

Рождение ребёнка
07.09.1937

Сын: Бебелин Игорь Николаевич

Мать ребёнка: Бебелина Анна Петровна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бебелина Анна Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Инна Николаевна

Мать ребёнка: Бебелина Анна Петровна

Смерть
Неизвестно
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