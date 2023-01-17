Бебелин Николай Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1908
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Отец: Бебелин Иван Кузьмич
Мать: Анна
Рождение ребёнка
07.09.1937
Мать ребёнка: Бебелина Анна Петровна
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бебелина Анна Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Инна Николаевна
Мать ребёнка: Бебелина Анна Петровна
Смерть
Неизвестно