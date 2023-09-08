Трапезникова Ольга Константиновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Валерий
Отец ребёнка: Трапезников Аркадий Семёнович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна
Отец ребёнка: Трапезников Аркадий Семёнович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Людмила Аркадьевна
Отец ребёнка: Трапезников Аркадий Семёнович
Бракосочетание
Неизвестно