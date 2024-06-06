Смолякова Татьяна Викторовна 04.02.1962 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиСмолякова Татьяна Викторовна

Смолякова Татьяна Викторовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.02.1962

Пол

Женский

Добавил:

тф
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1962

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Смоляков Александр Викторович

Рождение ребёнка
04.07.1986

Сын: Смоляков Владимир Александрович

Отец ребёнка: Смоляков Александр Викторович

Рождение ребёнка
28.05.1988

Сын: Смоляков Виктор Александрович

Отец ребёнка: Смоляков Александр Викторович

Мы используем куки для улучшения работы сайта.