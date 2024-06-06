Смолякова Татьяна Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.02.1962
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1962
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.07.1986
Сын: Смоляков Владимир Александрович
Отец ребёнка: Смоляков Александр Викторович
Рождение ребёнка
28.05.1988
Сын: Смоляков Виктор Александрович
Отец ребёнка: Смоляков Александр Викторович