Пономарева Александра Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.12.1884
Дочь: (Пономарева) Анна Ивановна
Отец ребёнка: Пономарев Иван Афанасьевич
Рождение ребёнка
1974
Дочь: (Пономарева) Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Пономарев Иван Афанасьевич
Смерть
Неизвестно