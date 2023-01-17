Поливанов Лев Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Поливанов Лев Павлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1810

Дата смерти

После 1843

Пол

Мужской

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.02.1837 ст.

Сын: Поливанов Платон Львович

Мать ребёнка: Поливанова Анна Платоновна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Поливанова Софья Львовна

Мать ребёнка: Поливанова Анна Платоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Поливанова Анна Платоновна

Смерть
После 1843
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