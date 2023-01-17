Поливанов Лев Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1810
Дата смертиПосле 1843
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.02.1837 ст.
Мать ребёнка: Поливанова Анна Платоновна
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Поливанова Софья Львовна
Мать ребёнка: Поливанова Анна Платоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1843