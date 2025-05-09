Ковалев Василий Тимофеевич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Ковалев Василий Тимофеевич

Автор
ЕД
Демидова Е.

мужской, родился Неизвестно

умер Неизвестно

Отец
Ковалев ТимофейНеизвестно г.р.
Супруги
Ковалева (Сахарова) Елизавета ГригорьевнаНеизвестно г.р.
Дети
Ковалев ВасилийНеизвестно г.р.
Ковалев ИванНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ковалев Тимофей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ковалева (Сахарова) Елизавета Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ковалев Павел Васильевич

Мать ребёнка: Ковалева (Сахарова) Елизавета Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ковалев Иван

Мать ребёнка: Ковалева (Сахарова) Елизавета Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ковалев Василий

Мать ребёнка: Ковалева (Сахарова) Елизавета Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ковалева (Сахарова) Елизавета Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ковалева (Сахарова) Елизавета Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Ковалева) Евдокия

Мать ребёнка: Ковалева (Сахарова) Елизавета Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Ковалева) Александра

Мать ребёнка: Ковалева (Сахарова) Елизавета Григорьевна

Смерть
Неизвестно

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