Ковалев Василий Тимофеевич
мужской, родился Неизвестно
умер Неизвестно
ОтецКовалев ТимофейНеизвестно г.р.
Супруги
Ковалева (Сахарова) Елизавета ГригорьевнаНеизвестно г.р.
Дети
Ковалев ВасилийНеизвестно г.р.
Ковалев ИванНеизвестно г.р.Показать еще 3
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ковалев Тимофей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ковалева (Сахарова) Елизавета Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Ковалева (Сахарова) Елизавета Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ковалев Иван
Мать ребёнка: Ковалева (Сахарова) Елизавета Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ковалев Василий
Мать ребёнка: Ковалева (Сахарова) Елизавета Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ковалева (Сахарова) Елизавета Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Ковалева) Евдокия
Мать ребёнка: Ковалева (Сахарова) Елизавета Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Ковалева) Александра
Мать ребёнка: Ковалева (Сахарова) Елизавета Григорьевна
Смерть
Неизвестно