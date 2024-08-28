Беккер (Бекер) Валентин
Место рожденияНе указано
Дата рождения1846
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846
Отец: Беккер (Бекер) Петр
Мать: (Христиани) Маргарета
Бракосочетание
13.11.1867
Жена: (Бухнер) Елизабет
Рождение ребёнка
17.04.1880
Мать ребёнка: (Бухнер) Елизабет
Рождение ребёнка
1883
Мать ребёнка: (Бухнер) Елизабет
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Вернер (Беккер) Маргарета
Мать ребёнка: (Бухнер) Елизабет
Смерть
Неизвестно