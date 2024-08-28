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Беккер (Бекер) Валентин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1846

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846

Отец: Беккер (Бекер) Петр

Мать: (Христиани) Маргарета

Бракосочетание
13.11.1867

Жена: (Бухнер) Елизабет

Рождение ребёнка
17.04.1880

Сын: Беккер (Бекер) Андреас

Мать ребёнка: (Бухнер) Елизабет

Рождение ребёнка
1883

Сын: Беккер (Бекер) Михаил

Мать ребёнка: (Бухнер) Елизабет

Рождение ребёнка
1891

Дочь: Вернер (Беккер) Маргарета

Мать ребёнка: (Бухнер) Елизабет

Смерть
Неизвестно

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