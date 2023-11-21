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Шашлаков Евгений Викторович

Место рождения

Киров, город Киров, Кировская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шашлаков Виктор Сергеевич

Мать: Шашлакова Мария Сергеевна

Киров, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шашлакова Мария Евгеньевна

Мать ребёнка: Шашлакова (Захарова) Людмила Васильевна

Томск, город Томск, Томская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шашлакова (Захарова) Людмила Васильевна

Рождение ребёнка
29.04.1965

Сын: Шашлаков Сергей Евгеньевич

Мать ребёнка: Шашлакова (Захарова) Людмила Васильевна

Томск, город Томск, Томская область
Смерть
Неизвестно

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