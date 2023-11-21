Шашлаков Евгений Викторович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шашлакова Мария Евгеньевна
Мать ребёнка: Шашлакова (Захарова) Людмила Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
29.04.1965
Сын: Шашлаков Сергей Евгеньевич
Мать ребёнка: Шашлакова (Захарова) Людмила Васильевна
Смерть
Неизвестно