Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Кольцов Александр Иванович
Кольцов Александр Иванович
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1925
Дата смерти
25.08.1944
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Кольцова Елена Егоровна
Дети
Не указаны
Добавил:
АВ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925
Отец: не указан
Мать:
Кольцова Елена Егоровна
Смерть
25.08.1944
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия