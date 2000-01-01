Кольцов Александр Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кольцов Александр Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1925

Дата смерти

25.08.1944

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925

Отец: не указан

Мать: Кольцова Елена Егоровна

Смерть
25.08.1944
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