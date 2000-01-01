Попова Светлана Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иваненко Николай Васильевич
Отец ребёнка: Иваненко Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Попова Ольга Владимировна
Отец ребёнка: Гук Владимир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иваненко Алексей Васильевич
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иваненко Василий