Попова Светлана Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попова Светлана Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иваненко Николай Васильевич

Отец ребёнка: Иваненко Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Попова Ольга Владимировна

Отец ребёнка: Гук Владимир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иваненко Алексей Васильевич

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иваненко Василий

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