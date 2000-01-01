Дедкович Лидия Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дедкович Лидия Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1765

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1755 г.р.

Дети

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1785

Сын: Дедкович Иван Никифоров

Отец ребёнка: Дедкович Никифор Гаврилов

Рождение ребёнка
1792

Дочь: Агафья Никифорова

Отец ребёнка: Дедкович Никифор Гаврилов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дедкович Никифор Гаврилов

Место жительства
Неизвестно
деревня Дедкович, Бобруйский уезд, Минская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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