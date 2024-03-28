Семенихина (Попова) Татьяна Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семенихина (Попова) Татьяна Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.02.1961

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1961

Отец: Попов Александр Васильевич

Мать: Попова (Руфанова) Валентина Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Семенихин Александр Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семенихин Александр Александрович

Рождение ребёнка
09.12.1984

Сын: Семенихин Сергей Александрович

Отец ребёнка: Семенихин Александр Александрович

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