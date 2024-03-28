Семенихина (Попова) Татьяна Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.02.1961
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1961
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Семенихин Александр Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.12.1984
Сын: Семенихин Сергей Александрович
Отец ребёнка: Семенихин Александр Александрович