Самойлов Егор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСамойлов Егор

Самойлов Егор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Самойлов Александр Егорович

Мать ребёнка: Самойлова (Шакина) Пелагея

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Самойлов Владимир Егорович

Мать ребёнка: Самойлова (Шакина) Пелагея

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Склянина Татьяна Егоровна

Мать ребёнка: Самойлова (Шакина) Пелагея

Рождение ребёнка
1946

Сын: Самойлов Валерий Егорович

Мать ребёнка: Самойлова (Шакина) Пелагея

Решетиха, Володарский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно

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