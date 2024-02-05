Самойлов Егор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Самойлов Александр Егорович
Мать ребёнка: Самойлова (Шакина) Пелагея
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Самойлов Владимир Егорович
Мать ребёнка: Самойлова (Шакина) Пелагея
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Склянина Татьяна Егоровна
Мать ребёнка: Самойлова (Шакина) Пелагея
Рождение ребёнка
1946
Сын: Самойлов Валерий Егорович
Мать ребёнка: Самойлова (Шакина) Пелагея
Решетиха, Володарский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно