Крутова Авдотья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1796
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Епистимия Мартьяновна
Отец ребёнка: Крутов Мартьян Петрович
Рождение ребёнка
1837
Отец ребёнка: Крутов Мартьян Петрович
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Крутова Прасковья Мартьяновна
Отец ребёнка: Крутов Мартьян Петрович
Смерть
Неизвестно