Крутова Авдотья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крутова Авдотья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1796

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1827

Дочь: Епистимия Мартьяновна

Отец ребёнка: Крутов Мартьян Петрович

Хребтово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1837

Сын: Крутов Иван Мартьянович

Отец ребёнка: Крутов Мартьян Петрович

Хребтово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1839

Дочь: Крутова Прасковья Мартьяновна

Отец ребёнка: Крутов Мартьян Петрович

Хребтово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
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