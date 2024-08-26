Костенко Ольга (Елена) Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.07.1907
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1907
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: Александра Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.04.1925
Сын: Петраков Борис Николаевич
Отец ребёнка: Петраков Николай (Никита) Евдокимович
Смерть
Неизвестно