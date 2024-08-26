Костенко Ольга (Елена) Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Костенко Ольга (Елена) Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.07.1907

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Муж

1903 г.р.

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1907

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Александра Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петраков Николай (Никита) Евдокимович

Рождение ребёнка
11.04.1925

Сын: Петраков Борис Николаевич

Отец ребёнка: Петраков Николай (Никита) Евдокимович

Смерть
Неизвестно

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