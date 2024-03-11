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Исаков Петр Трифонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Исаков Иван Петрович

Мать ребёнка: Меланья Ориногеновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ирина Петровна

Мать ребёнка: Меланья Ориногеновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия Петровна

Мать ребёнка: Меланья Ориногеновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Исаков Григорий Петрович

Мать ребёнка: Меланья Ориногеновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Меланья Ориногеновна

Рождение ребёнка
1900

Дочь: Исакова Пелагея Петровна

Мать ребёнка: Меланья Ориногеновна

Смерть
Неизвестно

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