Замалиев Хайдар
Место рожденияРоссия, ТАССР, Буинский Район, с.Каменный Брод
Дата рождения12.09.1949
Дата смерти03.04.2004
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1949
Отец: Замалиев Низам
Мать: Замалиева Газзә
Россия, ТАССР, Буинский Район, с.Каменный Брод
Рождение ребёнка
17.02.1977
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Россия, Татарстан, Буинский Район, с. Каменный Брод
Рождение ребёнка
07.02.1979
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
д.Аксу Буинского р-на РТ
Рождение ребёнка
01.02.1983
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Россия, ТАССР, Буинский Район, с. Каменный Брод
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
Ветеринар
Смерть
03.04.2004
Россия, Татарстан, Зеленодольск