Замалиев Хайдар — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Замалиев Хайдар

Место рождения

Россия, ТАССР, Буинский Район, с.Каменный Брод

Дата рождения

12.09.1949

Дата смерти

03.04.2004

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

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Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1949

Отец: Замалиев Низам

Мать: Замалиева Газзә

Россия, ТАССР, Буинский Район, с.Каменный Брод
Рождение ребёнка
17.02.1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Россия, Татарстан, Буинский Район, с. Каменный Брод
Рождение ребёнка
07.02.1979

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

д.Аксу Буинского р-на РТ
Рождение ребёнка
01.02.1983

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Россия, ТАССР, Буинский Район, с. Каменный Брод
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
Ветеринар
Смерть
03.04.2004
Россия, Татарстан, Зеленодольск
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