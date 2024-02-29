Янковский Владислав Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Янковский Владислав Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1952

Пол

Мужской

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1952

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.10.1990

Дочь: Янковская Надежда Владиславовна

Мать ребёнка: Янковская Нина Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Янковская Ольга Владиславовна

Мать ребёнка: Янковская Нина Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Янковская Нина Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Янковская Нина Андреевна

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