Янковский Владислав Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1952
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
02.10.1990
Дочь: Янковская Надежда Владиславовна
Мать ребёнка: Янковская Нина Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Янковская Ольга Владиславовна
Мать ребёнка: Янковская Нина Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Янковская Нина Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Янковская Нина Андреевна