Радванский Николай Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1711
Дата смертиОколо 1760
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1742
Сын: Радванский Федор Николаевич
Мать ребёнка: Радванская Мария Даниловна
Рождение ребёнка
1748
Сын: Радванский Семен Николаевич
Мать ребёнка: Радванская Мария Даниловна
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Около 1760