Радванский Николай Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Радванский Николай Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1711

Дата смерти

Около 1760

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1711

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1742

Сын: Радванский Федор Николаевич

Мать ребёнка: Радванская Мария Даниловна

Рождение ребёнка
1748

Сын: Радванский Семен Николаевич

Мать ребёнка: Радванская Мария Даниловна

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Около 1760
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