Чередов Иван Яковлев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1685
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1685
Отец: Чередов Яков Александров
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1717
Сын: Чередов Евсей Иванов
Мать ребёнка: Чередова Екатерина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мавра Иванова
Мать ребёнка: Чередова Екатерина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чередов Иван Иванов
Мать ребёнка: Чередова Екатерина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чередова Екатерина
Смерть
Неизвестно