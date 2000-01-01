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Чередов Иван Яковлев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1685

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1685

Отец: Чередов Яков Александров

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1717

Сын: Чередов Евсей Иванов

Мать ребёнка: Чередова Екатерина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мавра Иванова

Мать ребёнка: Чередова Екатерина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чередов Иван Иванов

Мать ребёнка: Чередова Екатерина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чередова Екатерина

Смерть
Неизвестно
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