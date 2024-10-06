Архипов Виталий Иванович 30.09.1945 — найти родственников по фамилии на Familio
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Архипов Виталий Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.09.1945

Дата смерти

11.04.1994

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1945

Отец: Архипов Иван Васильевич

Мать: Любовь Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бочерова Любовь Ильинична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бочерова Любовь Ильинична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Игорь

Мать ребёнка: Бочерова Любовь Ильинична

Военная награда
01.05.1966
Юбилейная медаль „20 лет победы в великой отечественной войне 1941-1945гг”
Рождение ребёнка
13.09.1981

Дочь: Архипова Виктория Витальевна

Мать ребёнка: Бочерова Любовь Ильинична

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Смерть
11.04.1994
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Возраст 48 лет

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