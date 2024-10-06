Архипов Виталий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.09.1945
Дата смерти11.04.1994
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1945
Отец: Архипов Иван Васильевич
Мать: Любовь Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Игорь
Мать ребёнка: Бочерова Любовь Ильинична
Военная награда
01.05.1966
Юбилейная медаль „20 лет победы в великой отечественной войне 1941-1945гг”
Рождение ребёнка
13.09.1981
Дочь: Архипова Виктория Витальевна
Мать ребёнка: Бочерова Любовь Ильинична
Смерть
11.04.1994
Возраст 48 лет