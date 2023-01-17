Назаров Василий Евстафьевич
Место рожденияПензенская губерния Пензенский уезд
Дата рождения1873
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Отец: Назаров Евстафий
Пензенская губерния Пензенский уезд
Рождение ребёнка
1897
Мать ребёнка: Назарова Ирина Павловна
Рождение ребёнка
1907
Сын: Назаров Дмитрий Васильевич
Мать ребёнка: Назарова Ирина Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Назарова Ирина Павловна
Смерть
Неизвестно