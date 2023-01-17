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Назаров Василий Евстафьевич

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Место рождения

Пензенская губерния Пензенский уезд

Дата рождения

1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: Назаров Евстафий

Мать: Назарова Анисия Дмитриевна

Пензенская губерния Пензенский уезд
Рождение ребёнка
1897

Сын: Назаров Петр Васильевич

Мать ребёнка: Назарова Ирина Павловна

Рождение ребёнка
1907

Сын: Назаров Дмитрий Васильевич

Мать ребёнка: Назарова Ирина Павловна

Пушкино, Омский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Назарова Ирина Павловна

Смерть
Неизвестно
Пушкино, Омский муниципальный район, Омская область
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