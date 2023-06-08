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Литвинов Иван Борисович

Место рождения

Новый Егорлык, Сальский муниципальный район, Ростовская область

Дата рождения

1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: Литвинов Борис Николавевич

Мать: Неизвестно Меланья или Наталья

Новый Егорлык, Сальский муниципальный район, Ростовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Литвинова (Тараник) Просковья- Параскева Ефимовна

Рождение ребёнка
1907

Дочь: Литвинова Анастасия Ивановна

Мать ребёнка: Литвинова (Тараник) Просковья- Параскева Ефимовна

Рождение ребёнка
12.04.1911

Сын: Литвинов Алексей Иванович

Мать ребёнка: Литвинова (Тараник) Просковья- Параскева Ефимовна

Рождение ребёнка
1923

Сын: Литвинов Иван Иванович

Мать ребёнка: Литвинова (Тараник) Просковья- Параскева Ефимовна

Новый Егорлык, Сальский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
1927

Дочь: (Литвинова) Клавдия Ивановна

Мать ребёнка: Литвинова (Тараник) Просковья- Параскева Ефимовна

Смерть
Неизвестно

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