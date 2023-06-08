Литвинов Иван Борисович
Место рождения
Дата рождения1880
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Литвинова Анастасия Ивановна
Мать ребёнка: Литвинова (Тараник) Просковья- Параскева Ефимовна
Рождение ребёнка
12.04.1911
Сын: Литвинов Алексей Иванович
Мать ребёнка: Литвинова (Тараник) Просковья- Параскева Ефимовна
Рождение ребёнка
1923
Мать ребёнка: Литвинова (Тараник) Просковья- Параскева Ефимовна
Рождение ребёнка
1927
Дочь: (Литвинова) Клавдия Ивановна
Мать ребёнка: Литвинова (Тараник) Просковья- Параскева Ефимовна
Смерть
Неизвестно