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Белокур Параскева Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1892

Сын: Белокур Иван Степанович

Отец ребёнка: Белокур Степан Федорович

Рождение ребёнка
03.12.1893 ст.

Сын: Белокур Федор Степанович

Отец ребёнка: Белокур Степан Федорович

Хотень, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-FSJQ-L?i=392&cc=3511744&cat=966423
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Белокур Степан Федорович

Место жительства
Неизвестно
Хотень, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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