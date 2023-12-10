Черникова Степанида Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1783
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783
Отец: Пётр
Рождение ребёнка
1802 ст.
Сын: Черников Алексей Васильев
Отец ребёнка: Черников Василий Самойлов
Рождение ребёнка
Вычислено 1809 ст.
Сын: Черников Григорий Васильев
Отец ребёнка: Черников Василий Самойлов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно