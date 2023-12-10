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Черникова Степанида Петрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1783

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783

Отец: Пётр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1802 ст.

Сын: Черников Алексей Васильев

Отец ребёнка: Черников Василий Самойлов

Ключи, Нижнедевицкий муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1809 ст.

Сын: Черников Григорий Васильев

Отец ребёнка: Черников Василий Самойлов

Ключи, Нижнедевицкий муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Черников Василий Самойлов

Смерть
Неизвестно
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