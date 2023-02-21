Камболина (Красулина) Матрёна (Матрона) Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Камболина (Красулина) Матрёна (Матрона) Филипповна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1894 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1894 ст.

Отец: Красулин Филипп Иванович

Мать: Красулина Анисья (Анисия) Николаевна

Рождение ребёнка
14.08.1911 ст.

Сын: Камболин Иван (Иоанн) Александрович

Отец ребёнка: Камболин Александр Егорович

Ленинск-Кузнецкий, Ленинск-Кузнецкий, Кемеровская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Камболин Александр Егорович

Смерть
Неизвестно
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