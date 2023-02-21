Камболина (Красулина) Матрёна (Матрона) Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1894 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1894 ст.
Рождение ребёнка
14.08.1911 ст.
Сын: Камболин Иван (Иоанн) Александрович
Отец ребёнка: Камболин Александр Егорович
Ленинск-Кузнецкий, Ленинск-Кузнецкий, Кемеровская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно