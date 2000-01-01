(Стрельцова) Анастасия Ивойловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Стрельцова) Анастасия Ивойловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1906

Пол

Женский

Добавил:

ЮП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: Стрельцов Ивойла Федулович

Мать: Стрельцова Домна Кирьянова

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