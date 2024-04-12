Шипелева, Шепелева Анна Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шипелева, Шепелева Анна Васильева

Место рождения

Осинники, Сараевская волость, Нерехтский уезд

Дата рождения

1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: Василий Александров

Мать: не указана

Осинники, Сараевская волость, Нерехтский уезд
Рождение ребёнка
19.04.1899

Дочь: Щепалова Александра Андреевна

Отец ребёнка: Шипелев, Шепелев Андрей Васильев

Кочерово, Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район, Костромская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анастасия Андреевна

Отец ребёнка: Шипелев, Шепелев Андрей Васильев

Кочерово, Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шипелев, Шепелев Андрей Васильев

Место жительства
Неизвестно
Кочерово, Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район, Костромская область
Смерть
Неизвестно
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