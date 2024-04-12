Шипелева, Шепелева Анна Васильева
Место рождения
Дата рождения1875
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: Василий Александров
Рождение ребёнка
19.04.1899
Дочь: Щепалова Александра Андреевна
Отец ребёнка: Шипелев, Шепелев Андрей Васильев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анастасия Андреевна
Отец ребёнка: Шипелев, Шепелев Андрей Васильев
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно