Гаврилов Андрей Иванович
Место рождения
Дата рождения1791
Дата смерти1855
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791
Отец: Гаврилов Иван Федорович
Мать: Гаврилова Прасковья
Рождение ребёнка
1809
Мать ребёнка: Гаврилова Прасковья Петровна
Рождение ребёнка
1815
Мать ребёнка: Гаврилова Прасковья Петровна
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Акилина Андреевна
Мать ребёнка: Гаврилова Прасковья Петровна
Смерть
1855