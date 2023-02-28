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Гаврилов Андрей Иванович

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Место рождения

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1791

Дата смерти

1855

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: Гаврилов Иван Федорович

Мать: Гаврилова Прасковья

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1809

Сын: Гаврилов Иван Андреевич

Мать ребёнка: Гаврилова Прасковья Петровна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1815

Сын: Мешков Максим Андреевич

Мать ребёнка: Гаврилова Прасковья Петровна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1822

Дочь: Акилина Андреевна

Мать ребёнка: Гаврилова Прасковья Петровна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
1855
Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
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